Da Chorus Life a Sant’Agata Cantieri, i privati non si fermano

«Nessun operatore privato si sta tirando indietro, e la cosa è molto positiva». Francesco Valesini, assessore alla Riqualificazione Urbana, fa l’appello: «Nonostante le difficoltà e l’incertezza derivanti dal Covid-19, gli interventi privati più importanti in città proseguiranno». Difficoltà «sia per la gestione dei cantieri, alla luce delle nuove norme, che per gli ingenti investimenti economici previsti».

E non era affatto scontato, perché se il virus ha cambiato la nostra quotidianità, non si può pensare che non avrà riflessi sul modo di concepire e vivere spazi spesso anche pubblici. Basti pensare al Gewiss Stadium che, nell’attesa di capire come sarà possibile tornare sugli spalti, è pronto al prossimo cantiere: il rifacimento della tribuna di viale Giulio Cesare, da giugno.