Da Cologno in aiuto dei pastori della Sardegna colpiti dagli incendi sull’isola

C’è chi solitamente trascorre le tanto attese vacanze all’insegna del relax, a casa propria o in villeggiatura, chi, invece, preferisce dedicarsi alla beneficenza, come Giuseppe Manenti della fattoria didattica «Angolo di Paradiso» di Cologno al Serio, che, insieme alla moglie Eugenia Forlani, titolare della fattoria, nonché azienda agricola e agriturismo situata in via Spirano, si è dato da fare per sostenere i pastori sardi, le cui terre sono tutt’ora tragicamente devastate da violenti incendi.

«Dopo aver saputo che gli allevatori sardi erano rimasti senza cibo per il loro bestiame, ci siamo attivati per dare una mano concreta – ha spiegato Manenti, di professione camionista, dipendente di un’impresa colognese leader nel settore dell’assemblaggio di impianti industriali –: abbiamo contattato alcuni conoscenti di origini sarde, residenti a Cologno, per capire a chi appoggiarci sull’isola e dopo un’ulteriore ricerca sul web, per essere certi di non sbagliare, abbiamo recuperato il contatto di un’associazione di pastori isolani, postando successivamente un appello su Facebook rivolto a tutti coloro i quali volessero sostenere la nostra iniziativa». «Venerdì scorso, dopo poche ore dalla pubblicazione del post – racconta Forlani –, ci avevano già assicurato quattro balloni di fieno; poi abbiamo recuperato tutto il resto: complessivamente sono stati donati 20 quintali di granaglie, 6 balloni di paglia e 25 di fieno».