Da gennaio alla polizia locale il laccio «immobilizza persone»

Tecnicamente non è un’arma, ma un «dispositivo di contenimento da remoto», spesso usato come alternativa al discusso taser. Molto diffuso negli Stati Uniti, ora sarà il Corpo intercomunale di Brembate, Capriate e Boltiere la prima polizia locale d’Italia ad avere in dotazione il «Bolawrap», più semplicemente un laccio «immobilizza persone»: realizzato in kevlar, una fibra sintetica dotata di grande resistenza meccanica alla trazione, viene lanciato – grazie a un laser che consente di prendere la mira – da una distanza tra i tre e gli otto metri a un malvivente, oppure a chi si rivela pericoloso per sé stesso o per gli altri, e il soggetto viene immobilizzato alle gambe o al tronco, di fatto venendo impedito a compiere qualsiasi altro movimento. Tra l’altro nel giro di pochi istanti, visto che il «bola», ovvero il laccio, viene lanciato tramite una carica pirotecnica a oltre 150 metri al secondo. All’estremità dei cavi si trovano due ancorette, che si attaccano agli indumenti: più la persona si muove, più la corda si stringe proprio grazie ai due ganci.

Gli agenti (in tutto sono dieci) dei tre Comuni bergamaschi lo potranno usare dal prossimo gennaio: nel frattempo seguiranno una serie di lezioni teoriche e pratiche tenute dai tecnici della «Defconservices», la società che importa i dispositivi dagli Stati Uniti, dove sono prodotti e già diffusi tra le forze dell’ordine (l’Italia è il 44° Paese che li importa). Finora in Italia soltanto gli agenti del Reparto sicurezza urbana e del pronto intervento della polizia locale di Genova (impegnati soprattutto per i Tso, i Trattamenti sanitari obbligatori) avevano usato il «Bolawrap», ma soltanto per un limitato periodo di valutazione sperimentale, lo scorso settembre.