Da oggi vaccinazione eterologa per 3.858 Remuzzi: «Così protezione migliore»

Si riparte, e a passo rapido. La rincorsa all’immunità riprende anche per gli under 60 che avevano ricevuto AstraZeneca come prima dose: da oggi e fino a lunedì 21 giugno, la rete vaccinale bergamasca recupererà 3.858 persone i cui appuntamenti erano stati «congelati» – tra sabato 12 giugno e ieri – dopo il cambio di rotta imposto dalla triangolazione tra ministero della Salute, Comitato tecnico scientifico e Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Riceveranno come seconda dose un vaccino a mRna, dunque Pfizer (le cui disponibilità sono più abbondanti) o Moderna. La nuova progressione è un gioco d’incastri apparentemente facile sul calendario e in realtà complesso per bilanciare tutte le variabili, dalla disponibilità dei vaccini agli altri appuntamenti già fissati per la normale prosecuzione della campagna: oggi si recuperano le vaccinazioni programmate inizialmente per sabato 12 giugno, domani tocca a chi era in lista domenica 13 giugno, sabato 19 giugno si recupera l’attività di lunedì 14 giugno, domenica 20 giugno è il turno dei prenotati per martedì 15 giugno, lunedì 21 giugno si chiude inoculando la platea di mercoledì 16 giugno.