Dal bonus affitto giovani alla proroga detrazioni per la casa: ecco le ultime novità fiscali

Molte le novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2022. Si passa, per citare le più importanti, dal nuovo bonus affitto giovani, alla proroga al 2024 delle detrazioni per la casa (bonus vari); dalle agevolazioni per eventi sismici, alla stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi; alla possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il rientro dei cervelli.