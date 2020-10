Dalla ruota a un nuovo albero Ecco come sarà il Natale a Bergamo

Il Distretto urbano del commercio sta lavorando in vista del Natale per ricreare quell’atmosfera di festa che invita tutti al passeggio. E allo shopping.

Per lo «spelacchio» di Palazzo Uffici è tempo di andare in pensione, non sarà più l’albero di Natale del centro. Arriverà un nuovo fusto alto almeno 15 metri, regalato alla città da un donatore che per ora resta top secret. Torneranno invece a splendere i gomitoli luminosi, rete dorata che unisce il centro e i borghi storici. E ancora, la grande ruota panoramica davanti a Palazzo Frizzoni, da cui guardare quanto è bella Bergamo. Il Distretto urbano del commercio sta lavorando in vista del Natale per ricreare quell’atmosfera di festa che invita tutti al passeggio. E allo shopping.

Il Duc cerca di riattivare un tessuto commerciale che già soffriva la concorrenza dell’e-commerce e degli shopping mall, ancora più indebolito dal lockdown e dalla difficile convivenza con il Covid19. Per il rilancio si punta sulla bellezza della città, su nuovi servizi e sull’esperienza dello shopping. Il periodo delle feste sarà una scommessa : «Stiamo vivendo un periodo difficile, ma c’è la voglia di progettare e di vivere il Natale, con tutte le attenzioni dettate dall’emergenza che ancora stiamo vivendo – spiega il presidente del Duc Nicola Viscardi –. Il mondo del commercio vuole essere attivo e partecipe della crescita della città. È positivo che tutti i partner del Distretto urbano del commercio sostengano le iniziative che avvieremo, anche per alzare il livello dello shopping».