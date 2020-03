Dalla Russia in arrivo 150 specialisti Destinati all’ospedale degli Alpini

Arriverà intorno alle 19 di mercoledì 25 marzo dalla Russia a Bergamo un contingente di 150 medici, operatori sanitari e sanificatori che lavorerà nell’ospedale da campo dell’Associazione nazionale Alpini: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana nella consueta conferenza stampa di metà giornata spiegando che si tratta di personale altamente qualificato con «rianimatori ed immunologi».

Intanto proseguono senza sosta i lavori al cantiere della Fiera di Bergamo dove è in dirittura d’arrivo l’allestimento dell’ospedale da campo dell’Ana. L’appello lanciato lunedì 23 marzo da Confartigianato Imprese di Bergamo per reclutare muratori, fabbri, stuccatori, montatori, carpentieri, cartongessisti, imbianchini e tutti coloro in grado di dare una mano gratis ai volontari dell’Ana nell’allestimento del loro ospedale da campo alla Fiera, in poche ore ha registrato un overbooking di adesioni. L’associazione di categoria, complice lo stop ai cantieri imposto per profilassi anti Covid-19, s’è presentata con un’offerta dieci volte maggiore al numero di addetti da impiegare preventivato inizialmente nei progetti.