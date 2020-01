Dalla zuppa alle salsicce abusive Maxi sequestro a Caravaggio

Uova sode, ciccioli fritti, zuppa, pannocchie, salsicce di maiale (per quanto dichiarato), carne cruda, ravioli con salsa nera. È parte di quanto la polizia locale di Caravaggio ha sequestrato lunedì.

Il sequestro nel parcheggio del santuario di Santa Maria del fonte, a dei venditori abusivi filippini intenzionati a vendere i loro prodotti in cattivo stato di conservazione e non tracciati ai loro numerosi connazionali che, nei giorni di festa, sono soliti andare in pellegrinaggio all’importante santuario mariano. «La vendita abusiva di alimentari nel parcheggio del complesso religioso - commenta il sindaco Claudio Bolandrini - è un problema che stiamo combattendo da tempo e continueremo a farlo. Si tratta di una questione seria dal momento che vengono violate le basilari regole del commercio ma soprattutto perché si rischia di causare danno alla salute umana».