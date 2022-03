Dall’Ucraina a Bergamo in viaggio da sola a 10 anni: accolta tra i banchi della De Amicis

Disegnano, giocano, seguono con profitto le lezioni di matematica e di inglese forti del linguaggio universale di queste due discipline . Così i due bambini ucraini accolti dall’Istituto comprensivo De Amicis di Bergamo stanno vivendo i loro primi giorni nella loro nuova scuola. In attesa di altri due compagni che arriveranno lunedì mattina (14 marzo). «Abbiamo già accolto due bambini arrivati poco dopo lo scoppio della guerra – spiega la dirigente Maddalena Dasdia –. Una bambina, inserita in quinta elementare, e un maschietto che adesso frequenta la prima. Le loro storie sono toccanti e ci mettono di fronte a quella che è la dura concretezza delle persone che dall’oggi al domani hanno dovuto lasciare tutto . La bambina è arrivata da sola, nel senso che la mamma l’ha affidata a dei conoscenti che subito dopo lo scoppio della guerra hanno deciso di partire e di raggiungere la nostra città. Qui infatti c’è la nonna che però la bambina quasi non conosceva. Certo adesso avranno modo di stare insieme e di rafforzare il loro legame. Poi c’è un bambino che invece è arrivato con la mamma».