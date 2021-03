Decessi raddoppiati in 3 settimane Covid, Lorini: «Correre coi vaccini»

Sono come i cerchi disegnati dal sasso che infrange lo stagno. Prima l’una e poi l’altra onda, al rialzo dei contagi segue quello dei decessi. Anche in questa terza ondata l’indicatore più drammatico, quello delle vite spezzate dal Covid, ha preso ad alzarsi un bollettino dopo l’altro. L’allarme lo disegna l’andamento del trend sia in Bergamasca sia in Lombardia, però con una sensazione che è forse più una speranza: l’inizio della campagna di vaccinazione sui soggetti più fragili, da inizio gennaio gli anziani nelle Rsa e dal 18 febbraio gli over 80, potrebbe frenare l’impatto. Proprio per questo, è quantomai fondamentale accelerare ed estendere l’immunizzazione a una platea ancora più ampia.

I numeri, la stella polare da un anno a questa parte, indicano che nell’ultima settimana in provincia di Bergamo si sono registrate 20 vittime ufficiali per Covid, contro le 14 della settimana precedente (24 febbraio-2 marzo, +42%), dunque sono cresciuti quasi della metà, e sono praticamente il doppio delle 11 vittime della settimana ancora precedente (17-23 febbraio), certo con valori assoluti incomparabili a ciò che accadeva un anno esatto fa.