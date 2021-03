Decisive «incidenza» e pressione ospedaliera Ecco perchè la Lombardia resta rossa

Non basta l’Rt quasi da zona gialla, ecco spiegato perchè la Lombardia non cambia colore.

Che il picco di questa recrudescenza tardo invernale sia stato raggiunto e ormai superato, lo dicono i numeri. Ma il senso comune ricavato dalla curva in direzione discendente si scontra con la profondità del sistema di valutazione del rischio. Perché la Lombardia sarà ancora (almeno) una settimana in zona rossa, se la situazione sta migliorando? Perché non tutti gli indicatori sono rientrati entro i livelli di guardia.

Solo uno, quello che ha scandito la quotidianità dell’ultimo anno, in effetti pare ora «a bolla»: l’Rt lombardo, secondo i calcoli degli epidemiologi della Regione e anche secondo altre fonti indipendenti, è da arancione già da una settimana (era a 1,16 venerdì scorso), e adesso potenzialmente anche da giallo (ma non si possono scendere due colori in un colpo solo): l’indice di riproduzione del virus è infatti in contrazione ovunque, a Milano è a 0,91 e a Brescia addirittura a 0,83, e anche la Bergamasca è sotto l’1; sopra l’1 ci sono invece solo quattro province su 12: Sondrio, Mantova, Cremona e Lodi. Sotto l’1,25 ci sono valori da zona arancione, sotto l’1 – la situazione in cui ora s’inserirebbe la Lombardia – c’è il giallo.