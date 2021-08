Delitto di via Novelli, il giovane in isolamento in attesa di essere trasferito

Inoltrate le pratiche per spostare Alessandro Patelli in un altro carcere, ma non sarà facile per i problemi di sovraffollamento.

Le pratiche per il trasferimento di Alessandro Patelli in un altro carcere sono state inoltrate, ma sono diverse le incognite da risolvere prima che possa lasciare il penitenziario di via Gleno. Innanzitutto, il diciannovenne dovrà stare in isolamento sanitario per dieci giorni, misura stabilita per tutti i nuovi carcerati. Terminato questo periodo, bisognerà vedere se nel frattempo si sarà trovata una struttura disponibile ad ospitarlo. I problemi di sovraffollamento sono noti a tutti e riguardano non solo il carcere di Bergamo dove, al 31 gennaio, i reclusi presenti erano 480 a fronte di una capienza regolamentare di 315. Mercoledì, durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto per omicidio davanti al gip Maria Beatrice Parati, il giovane giardiniere aveva riferito di essere stato minacciato di morte da un detenuto tunisino.