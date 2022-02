Dimesso uno dei due carabinieri accoltellati a Nembro, operato il collega

Migliorano le condizioni dei due giovani carabinieri accoltellati giovedì sera a Nembro, mentre non si trova il loro aggressore, un marocchino di 36 anni che potrebbe essere nascosto ancora nella Bergamasca forse grazie alla complicità di uno degli assuntori ai quali forniva da anni la droga. Ma andiamo con ordine. Nella tarda serata di venerdì è stato dimesso il carabiniere più giovane, 24 anni, originario di Reggio Calabria: nell’aggressione ha riportato una ferita al bicipite sinistro e ne avrà per una trentina di giorni.

Il suo collega – entrambi sono in servizio alla stazione dell’Arma di Albino da tre anni – di 26 anni, nativo di Caltagirone, è invece ancora ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’è stato sottoposto a un intervento chirurgico perché la coltellata al torace sinistro – è emerso dagli esami – ha leso leggermente un’arteria, causandogli una emorragia interna. Nulla comunque di preoccupante: è stato sottoposto in anestesia locale a un’intervento di angioplastica che è andato molto bene. Starà ancora in ospedale e la prognosi iniziale di 30 giorni dovrebbe aumentare, ma il giovane militare dell’Arma non avrà conseguenze dalla ferita. Nel frattempo i loro colleghi del reparto operativo del comando di Bergamo proseguono le ricerche dell’aggressore, ormai estese anche oltre i confini della Bergamasca.