Discoteche: si apre con tutte le regole, «ma fateci ballare»

Si entra in discoteca purché in possesso di «green pass». È questa la condizione che il settore dei locali da ballo è pronto a far rispettare purché sulle sue piste si possa tornare a far ballare.

La campagna vaccinale anti Covid corre e l’Italia intera è vicina a diventare un’unica zona bianca. Per gli imprenditori dei locali da ballo, che non stanno praticamente lavorando da 15 mesi, è quindi venuto il momento che il governo affronti la questione delle aperture delle discoteche. Ma non per attività correlate di ristorazione o lo svolgimento di spettacoli (che la normativa in vigore consente già in zona bianca), quanto per ricominciare a ballare e farlo senza dover imporre limitazioni: come l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza (come era stato disposto un anno fa quando, per una breve parentesi estiva, ai locali da ballo era stato consentito di riaprire le proprie piste).

A chiederlo ufficialmente è Maurizio Pasca, imprenditore salentino, presidente nazionale del Silb (sindacato italiano locali da ballo) che indica anche una data a cui, a suo avviso, il governo potrebbe far ricominciare a ballare in locali pubblici: il 21 giugno, giorno in cui verrà abolito il coprifuoco. Pasca, però, non si aspetta certamente che ciò possa avvenire liberamente: «Diciamolo: sarebbe da irresponsabili chiedere e aspettarsi di ottenere una cosa del genere - sostiene - Ci sembra però pienamente legittimo domandare che i nostri clienti tornino a ballare nei nostri locali purché siano in possesso di “green pass”» ossia la «certificazione verde» nazionale che si ottiene se si dimostra di essere stati vaccinati (anche dopo la prima dose), di essere guariti dal Covid o di essersi sottoposto a tampone.