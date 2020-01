Dispositivi antiabbandono, bene le vendite Seggiolini non a norma? Multe da marzo

Un intoppo che non ha rallentato le vendite, ma alimentato timori e polemiche. «I dispositivi sui seggiolini d’auto per i bambini con età inferiore ai quattro anni non devono in alcun modo alterare le caratteristiche di omologazione del seggiolino auto»: sono bastate queste poche righe del decreto ministeriale “salvabebè” per gettare nello sconforto chi ha acquistato già un dispositivo, in una materia ancora incerta e nebulosa tra norme tecniche e dichiarazioni di conformità che non brillano per chiarezza.