Dolore per Vincenzo: «Era pieno di progetti»

Il dibattito: via Carducci, punto pericoloso

«Era un ragazzo solare, pieno di vita e di progetti». Sono queste le parole dei nonni materni del ventiseienne Vincenzo Caldura e, insieme agli zii Giuseppe e Antonella, ricordano con amore il nipote, morto nelle prime ore del 1° gennaio, in un terribile schianto in via Carducci.