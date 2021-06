«Donare il midollo osseo, piccolo gesto che salva una vita e ha cambiato la mia»

«I veri supereroi al giorno d’oggi - dice lo scrittore Massimo Bisotti - sono quelli che, come super potere, hanno il coraggio di amare». È questo il messaggio che Beppe Pinotti, 53 anni, di Ponteranica, volontario dell’associazione Admo, porta ai ragazzi delle scuole, raccontando un’esperienza che vent’anni fa gli ha cambiato la vita: la donazione di midollo osseo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

«La mia storia nel mondo del volontariato è iniziata nel ’92 quando mi sono iscritto all’associazione Admo su consiglio di Carmen Pugliese, referente provinciale. Avevo vent’anni e forse per la giovane età l’avevo considerato un po’ come un gioco, senza una grande consapevolezza dell’impegno che mi ero assunto. Non avrei mai immaginato in quel momento dove avrebbe potuto condurmi questa avventura. È stata una scelta spontanea e disinteressata, perché nessuno della mia famiglia aveva mai avuto bisogno di una donazione di midollo osseo, né aveva sofferto di malattie gravi come la leucemia».