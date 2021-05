Dopo sette mesi di Covid il poliziotto si sposa: «Era il nostro grande sogno»

Franco Ferrari aveva rischiato di non farcela. Sabato 29 maggio il «sì» a Elena: «Arriva dopo un anno di lacrime». In Sala Crociera a Treviglio gli amici e i colleghi del commissariato.

«Dopo un anno di lacrime e sorrisi, finalmente riusciamo a realizzare il nostro sogno». Ancora un po’ frastornato, visibilmente emozionato, Franco Ferrari sorride subito dopo la fine della cerimonia nella solenne Sala Crociera del Centro civico culturale di Treviglio. E lo fa mentre stringe forte la mano a Elena, la donna che da pochi minuti è diventata sua moglie: nell’altra lei stringe il bouquet e i due si girano verso i presenti – distanziati, ma numerosi – mentre un applauso accoglie la loro unione e riecheggia nella grande sala.

Un «sì» che per Franco, 58 anni, da una vita nella polizia di Stato, un anno fa era tutt’altro che scontato: il poliziotto, in servizio al commissariato di Treviglio, si era ammalato di Covid-19 all’inizio della pandemia, la scorsa primavera, forse contraendo il virus mentre effettuava i primi servizi di controllo in centro , quando il primo, rigoroso lockdown vietava a tutti anche solo di uscire di casa. A tutti ma non ai poliziotti e Franco, noto a Treviglio per la sua affabilità e professionalità, non si era tirato certo indietro.