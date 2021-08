Due ore sospeso sulla parete del Monte Bianco, poi cade: è vivo un 30enne bergamasco

Si è salvato «miracolosamente» dopo un volo di 30 metri da una parete verticale sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. Protagonista dell’incidente, avvenuto lunedì pomeriggio (16 agosto), è Cristian Garavelli, di 30 anni, alpinista originario di Cologno al Serio e residente ad Azzano San Paolo, che dal letto dell’ospedale Le Chal di Contamine-sur-Arve (Francia) racconta la sua avventura.

«Sono rimasto sospeso nel vuoto due ore – spiega – e poi le forze mi sono mancate, le braccia hanno ceduto e mi sono lasciato andare. Pensavo di morire. Prima di precipitare nel vuoto il mio pensiero è andato a mia moglie e al mio cane» . Lo scalatore bergamasco era impegnato nella discesa in corda doppia quando è avvenuto l’incidente. Lui e il compagno di cordata erano a circa 4.000 metri di quota, legati in parete. «Ci stavamo calando per arrivare a fare sicura – aggiunge – ma in quel tratto lo “spit” è tutto spostato a sinistra. Non riuscivo ad avvicinarmi. C’era il vento, era forte. Le ho tentate tutte, ma proprio tutte. Mi sono tirato su con le braccia, avevo il “machard” (nodo di sicurezza, ndr) ma poi non ha più tenuto».