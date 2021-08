Due passi sotto il ponte prima del colloquio di lavoro, 27enne scivola e batte la testa - Le foto del recupero

I Vigili del fuoco di Bergamo (squadra Saf) e quelli di Gazzaniga sono intervenuti giovedì 26 agosto a Cene, in via Bellora, per recuperare un giovane di 27 anni, di origini siciliane, finito – non è ancora del tutto chiaro come – sotto il ponte sul fiume Serio che collega il comune di Gazzaniga con quello di Cene.

Nell’operazione, che ha avuto aspetti spettacolari, essenziale si è rivelato, ancora una volta, l’apporto dell’autoscala in dotazione al distaccamento volontari di Gazzaniga che ha contribuito a mettere in salvo l’uomo in condizioni di sicurezza. L’allarme è scattato verso le 9, quando alcuni passanti hanno udito le grida di aiuto provenienti dalla prima pila del manufatto (quella verso Cene), lanciate dal giovane che aveva trovato rifugio sulle rocce sotto l’arcata del ponte nei secoli passati denominato «della Brevia» e riportato anche nei disegni del cartografo Cristoforo Sorte, del 1569. Stando alla ricostruzione dell’episodio fatta da chi è intervenuto sul posto, tra cui la pattuglie dei carabinieri della compagnia di Clusone, l’uomo, un geometra di Ragusa in attesa di sostenere nel pomeriggio un colloquio di lavoro per essere assunto dal Comune di Gazzaniga, era andato a fare una passeggiata nella zona del ponte scendendo, a quanto risulta, anche nel greto del fiume dove pare sia scivolato tra le rocce, cadendo e ferendosi alla testa e a una spalla.