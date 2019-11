Il dolore della mamma di Mattia «E ricordati, io ci sarò nell’aria»

«E ricordati, io ci sarò. Ci sarò nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla, ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio». È la poesia commossa di Sonia Micheletti, mamma di Mattia Volponi, deceduto sabato sera a Petosino all’incrocio tra via Moro e via Mangili, scontrandosi con il suo Ktm 125 contro un’auto. L’ha affidata a Facebook, dove in tantissimi hanno lasciato un messaggio di cordoglio. Anche gli amici ricordano Mattia.