Eccesso di velocità: +316% di multe Alla guida alcol e droga in aumento

L’abuso dell’alcol alla guida cresciuto dell’11%, quello della droga del 27,8% e soprattutto l’eccesso di velocità, salito del 316% confrontando le sanzioni comminate dalla polizia stradale di Bergamo tra l’intero 2018 (quando si era già registrato un più 42,6% rispetto all’anno prima) e i soli primi dieci mesi di quest’anno. È il quadro che emerge dai dati della principali violazioni commesse sulle strade della Bergamasca, quelle che sono tra le principali cause di incidenti, anche con esito mortale. E a questi dati si aggiungono anche un più 3,4% di sanzioni a chi non allaccia le cinture (non solo, ma anche posteriori) e un più 8,2% per l’uso degli smartphone al volante (non solo per telefonare senza usare auricolare né vivavoce, ma soprattutto per chattare o usare le app).