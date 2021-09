Effetto green pass: nella Bergamasca i vaccinati sono più di 800 mila, oltre 17 mila le prenotazioni

La carica dei 17.101. È lo sprint vaccinale d’inizio settembre, obiettivo fondamentale per garantire una ripartenza in sicurezza. E se – tempistiche dei richiami alla mano – in pienissima sicurezza non si arriverà per l’inizio delle scuole, sicuramente le difese si alzeranno per l’autunno inoltrato, quando si potrebbe rischiare di entrare in una nuova ondata (considerando quel che accadde nell’autunno di un anno fa). Secondo i dati forniti dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, infatti, a lunedì mattina risultavano 17.101 prenotazioni di vaccinazioni per la provincia di Bergamo: appuntamenti fissati nei giorni scorsi, in molti casi da chi è rientrato dalle vacanze, per somministrazioni che avverranno a stretto giro. Più temi sembrano intrecciarsi in questo rush. Il primo – una scintilla ormai innescatasi da fine luglio – è il green pass: con l’autunno che si avvicina, dunque con le temperature che s’abbassano e il maltempo che sarà più frequente, per poter mangiare al coperto l’unica soluzione è essere in possesso della certificazione verde. Il fattore-freddo, solo apparentemente banale, evidentemente potrebbe aver fatto presa su chi a luglio e agosto manifestava ancora qualche resistenza all’immunizzazione. L’altro tema, anche questo solo apparentemente banale, è rappresentato dal rientro post-ferie: tornati in città, i «ritardatari» del vaccino stanno calendarizzando l’appuntamento.