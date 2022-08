Energia e gas, per l’industria rincari fino a 41 miliardi

Lo scenario più roseo è quello in cui l’extra-costo di elettricità e gas delle industrie di quattro delle regioni italiane più produttive - Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto - nel 2022 vola a 36 miliardi. Ma nell’ipotesi peggiore non è escluso che possa addirittura superare i 41 miliardi. Per capirci, nel 2019, al netto quindi di eventuali riduzioni dell’attività imposte dal Covid - il costo ammontava a «soli» 4,5 miliardi. Ergo, «con una situazione del genere, le ricadute non saranno solo sulle imprese ma su tutta la società, con evidenti problemi di tenuta sociale ed economica per lavoratori, famiglie e per l’intero Paese».