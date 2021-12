«Ero pieno di rabbia, è diventata energia: Eliot è l’amico che mi presta i suoi occhi»

Eliot, il cane guida - un giovane Labrador biondo -, cammina accanto a Claudio Mapelli, non vedente, presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) di Bergamo, mantenendo il suo passo con naturalezza. Procedono insieme, allo stesso ritmo, superando incroci e scalini, salendo e scendendo dai marciapiedi lentamente ma senza incertezze. Si vede subito che fra loro c’è un legame profondo di fiducia e di lealtà.

«Eliot rappresenta i miei occhi - sorride Claudio - mi permette di muovermi autonomamente». Ogni giorno percorrono lunghi tratti a piedi: «Abito a Calusco d’Adda - spiega - e la stazione dista oltre due chilometri da casa mia, per raggiungerla devo attraversare da nord a sud tutto il paese, comprese una strada provinciale, una piazza, diversi semafori. Poi salgo sul treno per scendere alla stazione di Bergamo. Da lì raggiungo a piedi la sede dell’associazione in via Diaz, davanti al parco Locatelli. Ho lavorato per tanti anni in centro e sono sempre andato in ufficio in questo modo».