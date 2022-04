Errori dei vigili, il Comune di Cividate vuole essere risarcito con 65mila euro

Errori e ritardi nelle comunicazioni alla Prefettura dei dati dei veicoli da alienare in seguito a fermo o sequestro amministrativo sono costati al Comune di Cividate 65mila euro di denaro pubblico. E ora l’Amministrazione comunale ha deciso di recuperarli rivalendosi sugli agenti del corpo di polizia locale (al momento non più in servizio in paese), individuati come responsabili di questi errori.