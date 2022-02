Esplode il frigo in un appartamento: rogo in casa, evacuato un palazzo in Malpensata. Due persone in ospedale

Lo scoppio intorno alle 20 di domenica 6 febbraio in un appartamento nel quartiere della Malpensata dove c’erano una mamma con un bambino.

Un incendio è scoppiato in un appartamento in via Luzzatti, a Bergamo, nel quartiere della Malpensata. Dalle prime informazioni pare che nella casa che si trova al quarto piano, all’interno di un condominio, si sia verificata un’esplosione che ha causato il rogo. A esplodere un frigorifero che i Vigili del fuoco hanno poi portato fuori dall’appartamento.