Ex Cesalpinia, case per la terza età Saranno le prime in Italia

La chiamano «Senior Serviced Residence». Non è una casa di riposo, non è un albergo, non una clinica né tanto meno un residence. Non è semplice trovare una definizione per la struttura che il gruppo francese Aegide Domitys sta aprendo al «Quartoverde», l’area ex Cesalpinia, a due passi dal centro, riqualificata da Immobiliare Percassi . E non è semplice perché si tratta di una prima assoluta a livello italiano: 124 appartamenti progettati ad hoc per rispondere alle esigenze di over 65 completamente autosufficienti. Vere e proprie case in affitto, ma con servizi in condivisione studiati per le necessità di persone più «âgée» rispetto a una locazione tradizionale.

Al termine di un lungo percorso urbanistico partito una quindicina di anni fa, il vuoto lasciato dalla demolizione della storica fabbrica Cesalpinia è stato riempito con due palazzi di nove piani, firmati dall’architetto Mauro Piantelli dello studio De8, e da un nuovo parco urbano progettato dalla paesaggista Laura Gatti. L’operazione – oltre 20 milioni l’investimento complessivo – prevede lo sviluppo da parte del gruppo Immobiliare Percassi e la successiva messa a reddito dell’intero immobile mediante la concessione in locazione del complesso a Domitys per una durata di 18 anni.