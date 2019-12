Ex Ismes, con il tram case e ciclabili Si recupera l’area abbandonata

Vista su Città Alta e Maresana, a due passi dalla fermata della nuova linea del tram T2. Il futuro dell’ex Ismes è ormai scritto: da area abbandonata e degradata a polo residenziale. I 6 mila metri quadri tra viale Giulio Cesare e via Ponte Pietra, tra i quartieri Monterosso e Conca Fiorita, si avviano a cambiare volto . Non era scontato visto il passato turbolento dei diversi progetti di rilancio, spesso finiti in fondo ai cassetti di Palafrizzoni. Dopo il passaggio in Giunta, ora il Piano attuativo verrà presentato venerdì 13 dicembre in Commissione, poi l’adozione in Consiglio comunale il 16 dicembre. Con alcune caratteristiche in linea con la filosofia urbanistica dell’assessore alla Riqualificazione Francesco Valesini: «Il costruito sarà ridotto del 25% e le opere pubbliche previste andranno soprattutto a vantaggio della mobilità sostenibile».