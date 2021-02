Sette famiglie fuori dalle abitazioni Vigolo trova casa per tutti gli sfollati

I proprietari di sette alloggi hanno messo a disposizione le case a chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni in località Squadre, al centro della frana.

A Vigolo le sette famiglie della località Squadre al centro del movimento franoso, hanno già trovato una sistemazione: «In un primo tempo - racconta il vicesindaco Giambattista Bettoni - sembrava che non corressero alcun pericolo, tant’è che le avevamo rassicurate. Invece nel giro di 24 ore la situazione si è aggravata fino alla decisione di evacuare chi correva seri rischi».

Per le persone - in tutto una ventina - sono già state trovate soluzioni: «La risposta della comunità di Vigolo è stata incredibile: sono stati subito messi a disposizione sette alloggi che ci hanno consentito di sistemare in paese tutti gli sfollati».