«Felicità» a Spirano: Albano Carrisi sfila per le vie del paese in carrozza

Impossibile non riconoscerlo lungo le vie del centro di Spirano, per l’insolito mezzo su cui è comparso, una carrozza trainata da due cavalli bianchi, ma soprattutto per il suo immancabile cappello panama bianco in testa: è così che Albano Carrisi ha fatto il suo ingresso nel paese della Bassa, in visita al caro amico Pasquale Beretta, titolare dell’omonimo Equisport sulla strada provinciale Francesca. Il celebre cantautore ha trascorso la mattinata al centro di allevamento e vendita cavalli spiranese, passando dal municipio per un saluto agli amministratori comunali, accompagnato da Beretta.