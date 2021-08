Ferragosto, a Orio 140 mila viaggiatori: aerei pieni all’80%

Centoventi voli in partenza, in pratica uno ogni 8-9 minuti, per portare in vacanza circa 18 mila viaggiatori da un po’ tutto il Nord Italia. È atteso per il giorno di Ferragosto il picco dei transiti all’aeroporto di Orio al Serio, in quello che si preannuncia come il lungo weekend più trafficato dell’anno. C’è tanta voglia di viaggiare, nonostante le restrizioni che pure restano nei confronti di tanti Paesi stranieri, e degli obblighi imposti dal Governo per muoversi in sicurezza, a cominciare dall’utilizzo del green pass. I numeri per lo scalo di Orio iniziano a sorridere davvero dopo i mesi dell’emergenza sanitaria: dal venerdì appena trascorso a domani, lunedì 16 agosto, sono previsti sull’aeroporto orobico 904 movimenti aerei, pari a 452 partenze e altrettanti arrivi, con un massimo giornaliero fissato appunto per quest’oggi, con 240 movimenti tra decolli e atterraggi. C’è ancora parecchia strada da fare prima di tornare ai livelli pre-Covid, quando dal Caravaggio, arrivato a essere il terzo aeroporto in Italia per numero di passeggeri, transitavano circa 14 milioni di persone all’anno (dato del 2019). La crescita dei passeggeri dalla primavera a oggi però è costante e continua a registrare margini significativi di ripresa, che avvicinano gradualmente i valori del 2021 a quelli registrati due anni fa. Il balzo è significativo proprio negli ultimi due mesi: a fronte dei 511 mila passeggeri transitati a giugno, il mese successivo ne sono stati registrati oltre 850 mila e le previsioni per agosto parlano di un flusso che potrebbe attestarsi a più di 900 mila viaggiatori.