Festa del papà fra i profughi dall’Ucraina: «Il pensiero a mio marito in trincea»

È difficile pensare al proprio «tato», lasciato all’improvviso per sfuggire ai bombardamenti, ritrovandosi da soli in una cittadina italiana, raggiunta solo perché ci vivono amici di amici. Dimitro Fomin, 24 anni, e la sorellina Maria di soli 10 anni, sono arrivati a Bergamo mercoledì 16 marzo . In questa Festa del papà, che anche in Ucraina si festeggia con doni e auguri il 19 marzo, i pensieri non possono che essere molto tristi. «Non me la sento di festeggiare. A mio padre - dice il giovane - per la sua festa vorrei solo chiedere di proteggere la mamma».