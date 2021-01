Festa privata in un locale a Bergamo Multe in via Quarenghi, avanti coi controlli

Tra zone gialle, arancioni e rosse regna tanta confusione, e gli operatori tentano di lavorare quando possono, sfruttando le finestre che vengono loro concesse, tra pranzi serviti, asporto e divieti serali.

Le forze dell’ordine raccolgono le segnalazioni su presunte irregolarità, che arrivano anche dagli stessi imprenditori, ed effettuano i sopralluoghi. Nei giorni scorsi è stata controllata la zona del Sentierone, dove sono stati segnalati assembramenti e consumazioni in orari vietati. Venerdì sera la Polizia locale è intervenuta in piazzetta Piave, dove ha trovato una ventina di avventori fuori da un locale della zona, che risultava regolarmente chiuso. Alla vista della pattuglia si sono dileguati tutti, tranne un uomo che è rimasto sul posto con una birra in mano ed è stato sanzionato. Sabato gli agenti sono intervenuti nuovamente invitando i gestori a collaborare per allontanare i clienti ed evitare assembramenti.