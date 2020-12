Feste cancellate e 31 dicembre senza botti Il virus «spegne» i fuochi d’artificio

Sarà un Capodanno con il coprifuoco, nel senso letterale del termine. Questo 2020 buio come un tunnel è destinato a chiudersi senza i lampi di luce dei fuochi artificiali, spenti dalla pandemia, dalla crisi economica, dai Dpcm: niente gente in piazza a San Silvestro, niente brindisi di gruppo allo scoccare della mezzanotte e in cielo poche cascate di colori accompagnate da fischi e botti.

«Mi hanno appena telefonato per annullare lo spettacolo che avevamo messo in programma per il 31 dicembre in montagna». Luca Sanna, titolare della Harmonia Mundi di Treviglio , allarga le braccia ormai rassegnato ad archiviare l’annus horribilis, e insieme a lui – che è referente regionale dell’Asspi, l’Associazione dei pirotecnici italiani – lo fanno i colleghi bergamaschi del settore, solitamente abituati a illuminare con la polvere pirica l’ultima notte dell’anno. «Non mi stupisco: se non possono aprire le piste da sci, i fuochi per chi li fanno? È vero che le nostre esibizioni si possono ammirare dal balcone senza fare assembramento: ma se non ci sono i turisti, i balconi delle valli rimangono vuoti. E i Comuni, senza determinate entrate, sono costretti a tagliare i costi».