Feste private in zona bianca, ma sulle discoteche resta lo stallo

Dal 21 regole praticamente uguali in quasi tutto il Paese grazie al continuo trend di miglioramento dei dati. Gestori dei locali da ballo sempre più in pressing.

Si torna a far festa in altre quattro Regioni, ora in tutto sette. Ma resta comunque vietato organizzare party in casa o ballare nelle discoteche, che rimangono chiuse almeno per tutto il mese di giugno. Nel rebus delle nuove misure in zona bianca, l’ultima trattativa sul tavolo della politica riguarda la ripartenza del divertimento del popolo della notte. Dopo lo slittamento del coprifuoco a mezzanotte (fino alle 5) nelle zona gialle, a dividere adesso è il tema del divertimento nella fascia di rischio più bassa.

Nelle prossime ore il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb) incontrerà al ministero della Salute il sottosegretario Andrea Costa, al quale aveva chiesto di essere ascoltato. Stessa richiesta è arrivata dai gestori delle discoteche di «Asso Intrattenimento» di Confindustria, che potrebbero incontrare Costa nei giorni successivi.