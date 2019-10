Fino a domenica in Fiera c’è Forme «Il formaggio italiano è più forte dei dazi»

Da giovedì 17 a domenica 20 ottobre c’è Forme in Fiera, con il mega concorso caseario mondiale: 3.804 in gara. A B2Cheese tanti buyer: sullo sfondo la scadenza Usa.

Si parte. Già da qualche giorno l’atmosfera di arrivi in città si è fatta incalzante e l’attesa è cresciuta il giusto: da oggi Bergamo diventa la capitale del formaggio mondiale proprio alla vigilia di una delle decisioni più drammatiche per il lattiero caseario italiano, con l’entrata in vigore dei dazi negli Usa che l’amministrazione Trump ha deciso di mettere su alcuni prodotti agroalimentari europei di punta, tra cui proprio i formaggi italiani.