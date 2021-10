Focolaio Covid a Bergamo, tamponi per tutti gli alunni della scuola primaria di Monterosso

Sei classi in quarantena, in isolamento una sezione dell’infanzia e il gruppo del posticipo. Ats estende i controlli agli studenti dell’intero istituto.

Contenere al massimo il contagio. Il monitoraggio sulla scuola primaria «Papa Giovanni» di Monterosso, al centro di un focolaio rispetto a cui si sta anche cercando di verificare l’eventuale presenza della sottovariante «Delta plus», si fa ancor più approfondito: verranno sottoposte a tampone anche le classi non in quarantena, come confermato dall’Ats di Bergamo. Test per tutta la scuola elementare, in sostanza: «Sono contenta che sia stata presa questa decisione – commenta Barbara Mazzoleni, dirigente dell’Istituto comprensivo Camozzi a cui fa capo la scuola –. Auspico che i test vengano estesi anche alla scuola dell’infanzia».