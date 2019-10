Fontana del Delfino, rush finale per votare C’è tempo fino al 9 ottobre: basta un click

Il tritone per ora è in testa al concorso di Sanex: fino al 9 ottobre sono le ultime ore per un click che può valere il restauro del monumento della piazzetta di borgo Pignolo.

In questi casi è meglio essere scaramantici e non gridare vittoria. Ma negli ultimi giorni la Fontana del Delfino, che dà il nome alla piazzetta di borgo Pignolo, è in cima alla classifica di «Libera l’arte», con il 42,1% dei voti (dato di ieri) davanti alla statua di Artemide di Torino, al 40,2%. A dividerle due punti, è quindi fondamentale continuare a votare per la fontana cinquecentesca.