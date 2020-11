Fragilità e precarietà a causa del Covid «In guardia contro il rischio depressione»

«Ce la faremo, questa è una prova che ci farà crescere. Ci siamo scoperti improvvisamente vulnerabili, ora però siamo chiamati a trasformare la debolezza in forza. Con pazienza e responsabilità». Il monito è di Rosario Sorrentino, neurologo, divulgatore scientifico e scrittore.

In una fase tornata alquanto delicata, numeri alla mano, il 61enne romano mette in guardia senza lesinare richiami a politica e mass media. «Il virus è vivo e vegeto – spiega –, tuttavia stiamo affrontando il periodo con risorse mentali che non sono illimitate, messe già a dura prova da quanto accaduto a marzo. In alcune persone tutto ciò ha incrementato forme di disagio come ansia, attacchi di panico, depressione, disturbo post traumatico da stress. La fragilità è emersa perché abbiamo capito come un piccolo granello di sabbia abbia fatto inceppare il motore delle nostre certezze. I piani di vita vanno riconfigurati».