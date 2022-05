Frana a Valgoglio, i carburanti e le 60 auto dei pendolari fatte passare nel varco

È costante e continuo l’impegno dell’Amministrazione comunale di Valgoglio, guidata dal sindaco Angelo Bosatelli che , in collaborazione con l’Ufficio territoriale regionale, in sigla Utr della Regione, Provincia, Protezione civile della Croce Blu di Gromo e gruppi locali di volontariato, si sta adoperando per alleviare i disagi dei 380 abitanti di Valgoglio.

Il centro seriano è rimasto isolato dal 26 aprile scorso per una frana che ha invaso, all’altezza del chilometro 2,9, la strada provinciale 49 bis, la Gromo-Valgoglio, rendendola di fatto impercorribile. Mentre già sono iniziati, grazie a un finanziamento della Provincia di 250 mila euro, i lavori di contenimento e bonifica della frana , così come quelli, con finanziamento dell’Utr, pari a una cifra compresa tra i 60 e gli 80mila euro, per rendere la pista – tracciata recentemente lungo il torrente Goglio – praticabile ai soli mezzi fuoristrada, nei giorni scorsi gli allevatori del paese, che sono in tutto sei, sono stati riforniti, con voli dell’elicottero regionale, di fieno e mangime per i loro animali.