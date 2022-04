Francesco, il neonato «combattente»: prematuro e operato due volte al cuore

«Buon compleanno!»: giovedì 28 aprile Francesco Sacchetti festeggia i suoi primi 12 mesi di vita, ma da quando è venuto al mondo, il 28 aprile 2021, ne ha passati quasi 8 in ospedale, al «Papa Giovanni» di Bergamo. Nato prematuro di 28 settimane, presentava una gravissima malformazione cardiaca e pesava appena un chilo: dall’ospedale dove è stato partorito, i Civili di Brescia, il neonato è stato immediatamente trasferito a Bergamo . «Francesco è gemello, l’altro piccolo è Giacomo prima del parto si faticava a sentire il battito di Francesco e quindi è stato deciso un cesareo d’urgenza, per evitare rischi– racconta mamma Vera, dalla sua casa di San Benedetto Po, in provincia di Mantova – .La mia ginecologa durante la gravidanza, che è stata piuttosto complicata, mi aveva indirizzata a Brescia per appoggiarmi a un centro di alto livello, ed era il più vicino, per me. Lì è stato deciso il parto d’urgenza, subito dopo il cesareo mi hanno spiegato che Francesco andava trasferito a Bergamo, dove il mio piccolo sarebbe stato seguito dalle migliori competenze di cardiochirurgia e neonatologia. Mi sono affidata, e la fiducia è stata ben riposta, ma anche il mio piccolo è stato un vero combattente».