Fuga dalla città della centrale nucleare: «Sfiancate da due settimane di bombe»

Il punto più basso delle cronache di guerra fu raggiunto probabilmente nell’aprile 2003, quando i nostri tg nazionali trasmisero all’ora di cena in diretta e senza scrupoli i bombardamenti su Bagdad. Ma in quelle palle di fuoco seguite alle esplosioni delle bombe sugli edifici morirono decine di persone. E noi al desco ad osservare. Non era però una partita di calcio, noi contro loro. Semmai una spersonalizzazione delle vittime, come in un videogioco. I conflitti visti da vicino ridanno invece carne e voce a chi ne è coinvolto. Sono persone, non entità evanescenti. Valentina, 46 anni, con la figlia Anna di 10, e Maria, 28 anni, insieme alla figlia Lisa di 5, sono scappate il 7 marzo scorso dalla città ucraina di Zaporizhzhya, dopo che tre giorni prima le truppe russe avevano provocato esplosioni nella centrale nucleare ora sotto il loro controllo di Mosca, la più grande d’Europa e tra le più estese nel mondo.