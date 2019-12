Furti d’identità on line: +29% in sei mesi Una vittima al giorno, escalation a Natale

Scoprire dall’estratto conto di aver acquistato un frigorifero all’americana, oppure l’ultimo smartphone prodotto. O, ancora, di aver prenotato un viaggio all’estero o una manicure. Senza però avere in casa alcun frigo nuovo, aver continuato a utilizzare il solito, vecchio telefonino, non essere andato in ferie e tantomeno in un centro estetico . Eppure i soldi per quell’acquisto sono stati scalati dal proprio conto corrente. Ma, se non da noi, da chi? Dai cosiddetti ladri d’identità, un fenomeno in crescita in tutta Italia e anche nella Bergamasca, dove nei primi sei mesi di quest’anno si sono registrate ben 204 vittime – in media più di una al giorno – e dove, come nel resto della Penisola, si teme un’escalation in questi giorni, in vista del Natale.