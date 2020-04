«Garbo e passione per il suo lavoro» Addio a Zambetti, ex veterinario Ats

Era andato in pensione nell’ottobre 2017 dopo 36 anni ininterrotti di servizio, con l’ultimo incarico di responsabile della gestione illeciti amministrativi dell’Azienda per la salute pubblica. Un percorso professionale segnato dall’intensa operatività coniugata con competenza e continui aggiornamenti in diversi settori.

Lo ricordano per garbo e signorilità. Una bontà d’animo e una giovialità che si coglieva sin dal primo contatto. «Il tuo cuore grande e la tua forza vivranno sempre in noi», scrivono, annunciandone la dolorosa scomparsa, la moglie Bruna, le figlie Laura, Marta, Paola e il fratello Giancarlo, pure lui veterinario e in precedenza collega all’Ats. La sua famiglia a cui era legatissimo.