Già 1.700 gli iscritti ai corsi di UniBg. Il rettore: «Voglia di ripartenza»

A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni: 1.000 domande alle triennali, 700 alle magistrali. In settembre esami in presenza, lezioni al via il 4 ottobre.

Parte bene la stagione delle immatricolazioni all’Università degli studi di Bergamo. I primi dati sembrano confermare il trend in atto già da alcuni anni, nonostante il Covid. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni al prossimo anno accademico, gli immatricolati alle lauree triennali (e a ciclo unico, come Giurisprudenza e Scienze della formazione primaria) sfiorano i 1.000 studenti. Nei primi due giorni le lauree triennali ad accesso libero hanno registrato oltre 350 immatricolati, mentre le triennali ad accesso programmato hanno raggiunto, nei primi dieci giorni, più di 600 immatricolati, già ammessi dopo le prove di selezione. E non sono da meno le lauree magistrali, che registrano un buon interesse da parte degli studenti con oltre 700 pre-iscritti tra corsi ad accesso libero e corsi ad accesso programmato.

I corsi di laurea triennali ad accesso programmato – fanno sapere da UniBg – hanno ad oggi un numero di pre-iscritti alle selezioni superiore ai posti disponibili e la stessa tendenza si registra nei corsi di laurea magistrale ad accesso programmato, in particolare per i percorsi di Psicologia clinica, Scienze psicologiche, Scienze motorie e sportive . Tra le magistrali ad accesso libero i corsi di laurea erogati interamente in lingua inglese (dal turismo alle lingue straniere, dall’economia e finanza all’ingegneria) si confermano i più attrattivi per gli studenti.