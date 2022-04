Giovani e senior insieme: donati 10 defibrillatori alle istituzioni di Bergamo

Ben 10 defibrillatori sono stati donati da Domitys Quarto Verde e Ragazzi On The Road alle istituzioni di Bergamo. Giovani e senior: generazioni diverse, ma con lo stesso, grande e generoso, spirito, si incontrano da Domitys Quarto Verde, la prima Senior Serviced Residence d’Italia per la terza età attiva, nel cuore di Bergamo, costantemente impegnata nella creazione di sempre nuove occasioni di sinergia, condivisione con il territorio e scambio tra generazioni diverse. Ne è un chiaro esempio l’avvio, lo scorso ottobre, della collaborazione con Ragazzi On The Road – l’Associazione socio-educativa dietro al progetto, unico in Italia, «On The Road» –, che ora si rafforza e si amplia con concreto gesto di generosità e condivisione con tutto il territorio bergamasco. Nel corso dell’evento «Un dono per la vita», Domitys Quarto Verde ha infatti donato, con Ragazzi On The Road, 10 defibrillatori ai vertici e rappresentanti delle Istituzioni Bergamasche, con le quali l’Associazione collabora, lanciando un importante messaggio dedicato alla prevenzione e all’importanza di una cittadinanza attiva e più consapevole.