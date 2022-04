Giulia e Carmine finalisti alle gare nazionali di italiano e logica

Per lei la lingua italiana non ha segreti. Morfologia, punteggiatura, lessico e sintassi sono il suo pane quotidiano. Lui, invece, è un «risolutore di problemi». Scompone, organizza e analizza dati e informazioni per individuare le migliori strategie per trovare soluzioni. Sono due studenti della scuola superiore Einaudi di Dalmine: Giulia Arnoldi e Carmine Alessandro Piccolo che nelle scorse settimane si sono «qualificati» per le prove finali nazionali delle Olimpiadi di Italiano, la prima, e di Problem Solving, il secondo . Per Giulia Arnoldi è la seconda volta. Già l’anno scorso, infatti la studentessa dalminese aveva partecipato alle fasi nazionali delle Olimpiadi di Italiano per la sua categoria (quella junior per gli istituti tecnici), poi vincendole. Classe 3CRE, quest’anno la ragazza prenderà parte alla finale nella categoria senior, scontrandosi con i rappresentanti di terza, quarta e quinta classe degli istituti tecnici di tutta Italia.