«Gli imputati? Erano azionisti e agirono nell’interesse di Ubi»

Il processo, le difese: da assolvere Polotti, Santus, Manzoni e Folonari. «Scelte fatte in buona fede e informazioni non nascoste a Bankitalia».

«Questi signori hanno agito in buona fede. Erano membri del Consiglio di sorveglianza (Cds) e di gestione (Cdg), erano azionisti importanti, il buon andamento della banca era nel loro interesse». Paolo Tosoni, difensore dell’ex presidente del Cdg Franco Polotti, ieri al processo Ubi ha cercato di smontare l’ostacolo alla vigilanza, racchiuso in due dei tre capi di imputazione contestati al suo assistito, presente in aula, per il quale ha chiesto l’assoluzione (5 anni e 10 mesi la richiesta di condanna). Il principio di pariteticità, ossia il bilanciamento nelle cariche dopo la fusione tra Bpu e Blp, era contenuto nel protocollo d’intesa, serviva a garantire - per il legale - l’equilibrio e a scongiurare prevaricazioni ai soci della bresciana Blp. Perché la fusione era «asimmetrica», tra la coop Bpu e la spa Blp, e il voto capitario adottato per la nuova banca (Ubi) penalizzava Brescia.