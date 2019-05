Gori avanti nella sfida dei social Ma Stucchi recupera terreno

Un tempo era un rito di iniziazione per giovani candidati: passare le notti armati di secchiello e pennello a riempire i tabelloni elettorali con faccioni e sorrisi a trentadue denti. Quest’anno, a una settimana dal voto, gli spazi sono mezzi vuoti perfino in luoghi ambitissimi come il Sentierone, in centro a Bergamo. È la dimostrazione che qualcosa è cambiato, che le campagne elettorali non si giocano più (solo) nelle strade delle città, ma anche nelle strade infinite della Rete. Post, foto, video in diretta, commenti, botta e risposta, meme e tanto altro: le strategie sono tante, cambiano di continuo, e sono molto difficili da seguire.